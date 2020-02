Wegen Corona: Erster Schulkurs in Wien schließt

Eine private Schule für Chinesen in Wien muss nun einen Kurs streichen - wegen der Angst vor dem Corona-Virus kommt niemand mehr zum Unterricht.

Frau Jung betreibt eine Schule für Kinder und Erwachsene, in der Mandarin und Deutsch unterrichtet wird. Rund 14 Klassen sind normalerweise jeden Samstag von 9-16 Uhr geöffnet. Jetzt musste ein Kurs eingestellt werden. Denn seit dem Ausbruch des Corona-Virus sind die Besucher mehr und mehr verunsichert.Huinin Jung (47) will nun frühestens am 29. Februar wieder aufsperren. Aber auch das ist noch nicht sicher: "Ich werde vorher einige Schüler anrufen und dann wird man sehen, ob meine Klassen wieder voll werden." Frau Jung versteht die Vorsicht: "Man schaut kurz im Internet und glaubt dann, das Virus ist überall."Dabei ist Frau Jung selbst außergewöhnlich vorsichtig: "Wenn Leute jetzt aus China zu mir kommen, egal woher, dann bleiben sie erst einmal freiwillig zwei Wochen zuhause. Nur zur Sicherheit. Dann erst weiß man, ob alles Okay ist."Die Schule selbst ist im "Bruno Kreisky-Gymnasium" in Wien-Landstraße untergebracht (Der legendäre Kanzler maturierte dort im Jahr 1926). Frau Jung unterrichtet 150 Personen, hauptsächlich Chinesen.Dort nutzt man die Klassenzimmer am schulfreien Samstag seit 30 Jahren. Direktor Robert Ettling beruhigt auf Anfrage vondie Situation: "Die Schüler kommen ja nur an den Samstagen. Da haben wir unterrichtsfrei, also besteht überhaupt keine Ansteckungsgefahr."