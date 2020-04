Ehepaar hat Corona, jetzt ist Hündin "Coco" allein

Weil ihre Besitzer an Corona erkrankten und ins Spital mussten, kann Malteser-Hündin "Coco" nicht mehr nach Hause. Die OÖ-Tierrettung hat sie aufgenommen.

Von Kollegen aus Steyr gebracht

Mit großen, traurigen Augen blickt die Malteser-Hündin "Coco" in die Kamera. Sie wohnt vorübergehend auf der Station der OÖ-Tierrettung, sitzt in einer Ecke und ist noch sehr verängstigt.Sie versteht die Welt nicht mehr. Ihr Frauchen und Herrchen waren plötzlich weg, sie kann auch nicht mehr in ihr gewohntes Zuhause zurück.Dabei war doch bis gestern noch alles in Ordnung.Doch das Corona-Virus hat nun auch das Leben des Vierbeiners völlig verändert. Ihre Besitzer, ein Ehepaar (85, 79) aus Steyr, ist an dem Virus erkrankt und musste am Mittwoch ins Spital gebracht werden.Da auch die Tochter erkrankt ist, konnte sich plötzlich niemand mehr um die siebenjährige Coco kümmern."Die Hündin wurde uns gestern von Kollegen aus Steyr gebracht. Noch ist sie sehr schüchtern und zurückgezogen. Aber bis ihre Besitzer wieder zurück sind, werden wir ihr das Leben so schön wie möglich machen", so Daniela Bachmaier von der OÖ-Tierrettung zuDie Tierretter posteten Coco's Schicksal auch auf Facebook, schrieben aber gleich dazu: "Bitte keine Anfragen. Es wird kein Platz gesucht. Es handelt sich bei Coco nur um einen Pflegehund."Die nächsten Wochen wird Coco aber mit Sicherheit bei der Station der Tierrettung verbringen.