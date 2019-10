Wegen Internet-Challenge: Bild in Museum gehängt

Bei der Langen Nacht der Museen stach ein Gemälde im Leopoldmuseum ein wenig heraus. Der Grund dafür ist nun klar.

Ein eher ungewöhnliches Porträt sorgte bei der Langen Nacht der Museen für Stirnrunzeln. Ein Gemälde des niederländischen Künslers Jan van Bijlert wurde offenbar ein wenig verändert. Denn der junge Mann auf dem Bild sollte ein Glas Wein und keine Metallflasche halten.Glücklicherweise hatte die Aktion nichts mit Vandalismus zu tun. Wie sich herausstellte, handelt es sich dabei um einen Werbegag des Unternehmens "Waterdrop". Dieses versucht nämlich gerade mit der "Nero-Challenge" im Internet für Aufsehen zu sorgen. Dabei sollen die User möglichst verrückte Dinge anstellen, um die Chance auf Preise zu haben.Der Instagram-Account von "Waterdrop" hat nun ein Video veröffentlicht, in dem der User leonero_davinci die Aktion mitfilmt, bei der er das Gemälde aufhängt. Der Account selbst wurde erst am Tag nach der Langen Nacht der Museen erstellt und hat darüber hinaus keinerlei Beiträge auf der Seite. Inwiefern das Unternehmen selbst seine Finger bei der Challenge im Spiel hatte ist nicht klar.Ob das Leopoldmuseum von der Aktion wusste ist bislang auch nicht sicher. Am Sonntag war leider niemand zu erreichen.