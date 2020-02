Wegen Nachtdienst: Mann drohte Firma anzuzünden

Ein 27-jähriger Angestellter aus dem Bezirk Gmunden wollte nicht im Nachtdienst eingeteilt werden, drohte deshalb die Firma anzuzünden und ging auf Polizisten los.

Zwei verletzte Beamte

Der Dienstplan hätte für einen 27-jährigen Arbeiter aus dem Bezirk Gmunden eine Nachtschicht vorgesehen. Damit konnte sich der nigerianische Staatsbürger aber so gar nicht anfreunden.Er drehte laut Polizei sogar regelrecht durch, weil er nicht zu später Stunde arbeiten wollte. Deshalb begann er vergangenen Freitag, am Valentinstag, einen heftigen Streit mit seinem Vorgesetzten.Er schrie seinen Chef an und drohte sogar die Firma anzuzünden, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.Auch die alarmierten Polizeibeamten konnten den 27-Jährigen nicht zur Vernunft bringen. Ganz im Gegenteil: Er ging auf die Beamten los. Auch der daraufhin verhängten Festnahme versuchte er sich zu widersetzen, indem er mit Füßen und Händen gegen die Polizisten trat, wie die Exekutive berichtet.Währenddessen stieß er weiterhin mehrmals Drohungen gegen seinen Vorgesetzten aus.Fünf (!) Beamte waren schließlich notwendig, um den Tobenden zu fixieren und ihm Hand- und Fußfesseln anzulegen. Zwei Beamte mussten leicht verletzt im Spital Gmunden behandelt werden.Ein beim Nigerianer durchgeführter Drogen-Schnelltest erbrachte ein positives Ergebnis auf THC. Die Welser Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt an.