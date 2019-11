17.11.2019 11:48 Wegen Zigarette? Mann sticht auf Türsteher ein

Weil der Security ihm keine Zigarette geben wollte, rastete der Mann völlig aus (Symbolbild). Bild: iStock

Ein unbekannter Mann hat am Samstag in den frühen Morgenstunden in Innsbruck einen Türsteher mit einem Messer attackiert, weil dieser ihm keine Zigarette geben wollte.