Weihnachten in den Blumengärten Hirschstetten

Bei der diesjährigen Weihnachtsschau vom 21. November bis 22. Dezember 2019 dreht sich alles um die schönsten Weihnachtslieder.

Die Ausstellung befindet sich in den geheizten Glashäusern beim „Marktplatz" und präsentiert floristisch geschmückt 16 Themen bekannter Weihnachtslieder, unter anderem: Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Stille Nacht - Heilige Nacht, Feliz Navidad, O Tannenbaum, Leise rieselt der Schnee, Jingle Bells.Auch dieses Jahr gibt es wieder einen Punschstand für TierfreundInnen, dessen Erlöse dem TierQuarTier in der Donaustadt gespendet werden. Seit der Eröffnung 2015 hat das TierQuarTier bereits tausenden Tieren vorübergehend Unterschlupf gewährt und dafür gesorgt, dass sie binnen kürzester Zeit ein neues, liebevolles Zuhause gefunden haben.Der Donaustädter Kulturverein sorgt für ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Geboten werden klassische Weihnachtslieder, Country X-Mas und natürlich auch „Wienerisches". Am Eröffnungstag, Donnerstag den 21. November, beginnt das musikalische Programm um 18:45. An den anderen Tagen vom 22. November bis 22. Dezember startet das Musikprogramm zwischen 15:00 (Donnerstag) und 17:00 (Freitag – Sonntag).