i Harry und Meghan Reuters Royaler Familienstreit Weihnachts-Zoff: Meghan plant Flucht in die USA Herzogin Meghan will offenbar nicht in Großbritannien auf eine Einladung der Königsfamilie warten. Prinz Harry soll enttäuscht sein. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 14:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während Prinz Harry sich nichts sehnlicher wünscht als eine Versöhnung mit seiner Familie, zieht es Herzogin Meghan offenbar zurück in die USA. Die Hoffnung des Prinzen auf eine royale Annäherung zu Weihnachten könnte damit platzen.

Laut Berichten plant die zweifache Mutter, gemeinsam mit den Kindern Archie und Lilibet die Feiertage bei ihrer Mutter Doria in Kalifornien zu verbringen. Meghan wolle nicht in Großbritannien ausharren und abwarten, ob am Ende doch noch eine Einladung der Königsfamilie eintrifft.

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Harry soll über die Entscheidung seiner Frau und die ausbleibende Annäherung an seine Verwandtschaft sehr enttäuscht sein, heißt es auf promiflash.de. Für den Prinzen wäre die Chance auf eine Versöhnung mit König Charles und Prinz William sehr wichtig gewesen.

Kinder fühlen sich wohl in England

Dabei hätten die Voraussetzungen nicht besser sein können: Die Kinder Archie und Lilibet lieben ihre neue Schule in England. Doch ob die Familie tatsächlich einen Platz bei den royalen Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham bekommen hätte, war ohnehin fraglich.

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Auch Prinz William soll einem gemeinsamen Weihnachtsfest mit seinem Bruder nicht unbedingt entgegenfiebern. Meghan selbst soll einer Feier im königlichen Kreis ebenfalls skeptisch gegenüberstehen – zu groß die Angst vor einer möglichen Demütigung.