Weihnachtswunsch-Box in Wels ist angekettet

Wels-Bürgermeister ist heuer "Christkindl"

Tolle Aktion von Wels-Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ): Er spielt heuer Christkindl und erfüllt Weihnachtswünsche.Am Welser Christkindlmarkt ließ er eine Wunsch-Box aufstellen, in die die Welser ihre Wünsche an den Bürgermeister reinwerfen können. Die Aktion geht bis 23. Dezember."Wir werden dann bis Weihnachten zumindest einen Teil der Wünsche erfüllen", so Bürgermeister Rabl im Gespräch mit "Heute.at". "Ich bin gespannt und freue mich auf viele Wünsche."Und was heißt das? Kinderwünsche werden mit einer kleinen Überraschung belohnt, sie bekommen etwa einen Fußball (mit Stadt-Logo). Oder: Sozial Bedürftige werden unterstützt. Dafür gebe es laut Rabl ein eigenes Budget. Aber es werden auch die "kleinen" Wünsche an die Stadt berücksichtigt. Z.B. wenn jemand einen klappernden Kanaldeckel repariert haben will.Wunschzettel zum Ausfüllen gibt es übrigens in den Geschäften rund um den Stadtplatz, im Bürgerservice und bei ausgewählten Ständen am Weihnachtsmarkt. Außerdem kann man sich die Wunschzettel auch downloaden – und zwar hier Und damit die Wünsche auch dort ankommen, wo sie hin sollen – nämlich bei Bürgermeister Andreas Rabl (der sich übrigens die Wunschzettel selbst durchlesen will) – wurde die Weihnachtswunsch-Box angekettet. Damit sie nicht gestohlen oder umgeworfen wird.Auf seiner Facebook-Seite postete der Welser Bürgermeister die Aktion: