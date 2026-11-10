i Til Schweiger APA-Images / dpa / Henning Kaiser Jetzt kommt alles raus Weinstein beschimpfte Til Schweiger aufs Übelste Der Schauspieler packt über einen unangenehmen Vorfall bei den Dreharbeiten zu Inglourious Basterds mit dem verurteilten Filmmogul aus. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Til Schweiger (63) hat in einem aktuellen Interview über eine unangenehme Begegnung mit Harvey Weinstein (72) gesprochen. Der Vorfall ereignete sich während der Dreharbeiten zum Quentin-Tarantino-Film Inglourious Basterds im Jahr 2009.

Der Filmproduzent lud Schweiger zu einer Party in einen Club ein. Als der deutsche Schauspieler ablehnte, weil er lieber schlafen wollte, rastete Weinstein völlig aus.

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Laut Promiflash geriet der Hollywood-Mogul in Rage und beschimpfte Schweiger wüst am Telefon. Dabei hatte die Zusammenarbeit am Set zuvor ganz harmonisch begonnen.

17 verpasste Anrufe

Am nächsten Morgen fand Schweiger 17 verpasste Anrufe auf seinem Telefon vor. Auch auf seiner Mailbox warteten weitere Beleidigungen auf ihn.

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Danach habe ich nie wieder etwas von ihm gehört, erinnert sich der Schauspieler. Weinstein wurde später wegen Sexualverbrechen verurteilt und sitzt mittlerweile im Gefängnis.