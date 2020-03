Weinviertler hielt zuhause illegal Boa constrictor

In Haugsdorf (Bezirk Hollabrunn) musste der Amtstierarzt am Donnerstag eine Boa constrictor beschlagnahmen.

Der Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn musste am Donnerstag nach Haugsdorf ausrücken, um dort eine illegal gehaltene Königsboa abzunehmen. Das Tier ist ausgewachsen, hat eine Länge von rund zwei Metern und darf in Niederösterreich überhaupt nicht als Haustier gehalten werden.Darüber hinaus wurden auch Missstände bei der ohnehin schon illegalen Haltung festgestellt. Die Boa constrictor wurde in der Landwirtschaftlichen Fachschule in Hollabrunn untergebracht. Der Tierhalter hat eine Verzichtserklärung gegenüber der LFS Hollabrunn unterschrieben, er verzichtete per sofort auf das Tier.