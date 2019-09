Weiterbildung: Jetzt Förderung sichern

Barbara K. möchte sich weiterbilden, um auch zukünftig gute Jobchancen zu haben ...

Weiterbildung, um in der Arbeitswelt Schritt halten zu können – das beschäftigt viele. Um AK-Mitglieder dabei zu unterstützen, wurden von der AK der Digi-Bonus und das Digi-Konto ins Leben gerufen.



150 Euro Digi-Bonus, 2.500 Euro Digi-Konto



"Für viele Kurse rund um das Thema Digitalisierung, z.B. EDV-Basiskurse oder auch umfangreichere Maßnahmen wie Programmier-Ausbildungen, können Förderungen beantragt werden. Holen Sie sich 150 Euro Digi-Bonus und bis zu 2.500 Euro von Ihrem Digi-Konto", so die Bildungsexperten.



"Wir möchten die Arbeitnehmer in die digitale Zukunft mitnehmen. Unsere AK-Bildungsexperten beraten Sie dazu gerne", sagt AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser.



Die AK Niederösterreich-Bildungsberatung erreichen Sie unter der Telefonnummer 057171-27000 oder per E-Mail unter bildungsberatung@aknoe.at.