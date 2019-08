Weitere Probebohrungen für die zweite U5-Baustufe

Sonderschau in Station Volkstheater: So wird die U5 aussehen.

Bei Probebohrungen prüft die Stadt mögliche Trassenlagen für die Strecke zwischen Arne-Karlsson-Park, Michelbeuern und Elterleinplatz.

Die Wiener Linien kündigen in den nächsten Wochen Probebohrungen für den Bau der U5 an. Zwischen den geplanten U5 Stationen Arne-Karlsson-Park, Michelbeuern und Elterleinplatz wird gebohrt, um die Trassenlage zu prüfen.Bei dem Bau einer U-Bahn kann es zu unvorhergesehen Überraschungen kommen. In Rom etwa musste der U-Bahn-Bau immer wieder stoppen wegen archäologischer Funde. Von den geologischen Verhältnissen über bereits bestehende unterirdische Bauwerke und vorhandene Einbauten (z. B. Kanal) kann es immer wieder zu Hindernissen kommen, heißt es von Seiten der Wiener Linien.Für den geplanten Neubau der U-Bahn-Linie U5 bis zum Elterleinplatz fanden bereits im Herbst 2017 erste Bohrungen statt. Nunmehr werden im Rahmen des Generellen Projektes für die zweite Baustufe weitere Erkundungen des Untergrunds zur Sondierung möglicher Trassenlagen durchgeführt. Die Bohrungen liegen im Bereich Arne-Karlsson-Park, Klammergasse, Schopenhauerstraße, Hans-Sachs-Gasse, Kutschkergasse und Leo-Slezak-Gasse. Die Arbeiten beginnen im August 2019 und dauern voraussichtlich bis Ende des Jahres an.Der Untersuchungsumfang sieht an sechs Bohrpunkten Probebohrungen mit einer Tiefe bis zu 50 m vor, die auch als Grundwassermessstelle ausgebaut werden.Die Erkenntnisse aus diesen Bodenuntersuchungen bilden somit neben vielen anderen Aspekten die Entscheidungsgrundlage für die genaue Lage der Trasse, die Auswahl der richtigen Tunnelbaumethode sowie die Detailplanung der späteren Bauausführung. Bei diesen Arbeiten werden von Fachleuten der Geologie und Geotechnik die Tiefenlage, die Mächtigkeit und der Zustand der einzelnen Bodenschichten ermittelt. Zudem wird die Lage der Grundwasserspiegel festgestellt. Boden- und Grundwasserproben für bodenphysikalische und chemische Untersuchungen vervollständigen das umfangreiche Arbeitsprogramm.Die genauen Orte und Termine werden rechtzeitig auf der Website der Abteilung für Brückenbau und Grundbau bekanntgegeben. (no)