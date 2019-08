Mit Pulsuhr – Anna testet die ärgsten Prater-Bahnen

Der Wiener Prater ist die erste Anlaufstelle für Adrenalinjunkies in Wien – wir ließen unsere Moderatorin testen, welche Attraktionen den größten Kick bringen.

Der Vergnügungspark in der Leopoldstadt wartet dieses Jahr, die den Herzschlag in die Höhe treiben sollen. Wie gut das gelingt, das testete jetzt-Moderatorin Anna Chiara bei ihrem Besuch im Wiener Prater.Das junge Model wagte sich, vom-Team mit einer Pulsuhr ausgerüstet, zunächst in den Doppellooping der im Prater gastierenden "Teststrecke", den "Turbo Boost" und die Gruselwelt von "Fluch der Piraten". Dann verglich sie die Ergebnisse mit der bewährten, berühmt-berüchtigten "Black Mamba", die schon seit Jahren die Besucher zum Schreien bringt.Welche Prater-Bahn den größten Adrenalinkick auslöste und den Puls zum Rasen brachte? Das Ergebnis siehst du im Video oben! (pic)