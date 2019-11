Welcher Shopping-Typ bist du vor Weihnachten?

Die Linzer Uni hat sich das Shopping-Verhalten der Österreicher vor Weihnachten genauer angeschaut. Fazit: Es gibt 6 Shopping-Typen. Welcher bist du?

1 Der Hedonist

Die Methodik der Umfrage der JKU:



Online-Befragung Mitte bis Ende Oktober 2019 unter 501 osterreichischen Konsumentinnen und Konsumenten 16-74 Jahre, reprasentativ fur die osterreichische Bevolkerung nach Geschlecht, Alter und Bundesland.

2 Der Utilitarist

3 Der Qualitätskäufer

4 Der Preiskäufer

5 Der Erlebnis-Shopper

6 Der Sozial-Shopper

Welcher Shopping-Typ bist du? Das JKU Center of Retail and Consumer Research (CRCR) hat eine Umfrage zum Handel in der Weihnachtszeit durchgeführt.Bei der Umfrage mussten sich die Befragten auch selbst in gewisse Kategorien einordnen. Auf Basis dieser Angaben hat die JKU nun 6 Shopping-Typen vor Weihnachten präsentiert.Fur sie bedeutet Einkaufen Spaß und Abenteuer. Dementsprechend fruh beginnen sie mit ihren Weihnachtseinkaufen (23 % haben bereits vor bzw. im Oktober begonnen). Im Gegensatz dazu ist der Anteil der Spontankaufer in dieser Gruppe mit 9 % gering. Interessanterweise ist der Spaß beim Einkaufen bereits im Internet angekommen und bezieht sich nicht mehr ausschließlich auf den Einkauf in Einkaufsstraßen, Innenstadten und Einkaufszentren. 59 % der Hedonisten wollen Prasente (auch) online besorgen, 24 % planen heuer die Online-Ausgaben fur Geschenke zu erhohen.Dieser Typus kauft bevorzugt schnell und effizient ein, gibt aber mit rund 380,- Euro pro Person uberdurchschnittlich viel fur Weihnachtsgeschenke aus. Der Start zum Weihnachtseinkauf erfolgt aber erst zu einem spateren Zeitpunkt. 32 % beginnen mit dem Geschenkeeinkauf erst in der ersten und weitere 9% erst in der zweiten Dezemberhalfte. Als typische „Last-Minute-Kaufer sind Utilitaristen – in Kombination mit ihren hohen Ausgaben – laut Linzer Uni eine „Bank" fur den stationaren Einzelhandel.Bei den Qualitatskaufern steht die Qualitat der Produkte und Services immer an erster Stelle. Sie geben mit durchschnittlich rund 370 Euro ebenfalls etwas mehr fur Weihnachtsgeschenke aus als im Durchschnitt der Osterreicher. Informationen vor dem Geschenkeeinkauf holt diese Gruppe laut Befragung sowohl verstarkt im Internet (57 %) als auch direkt im Ladengeschaft (34 %) ein.Die Preiskäufer sind immer auf der Suche nach dem gunstigsten bzw. besten Preis. Wenig uberraschend fallen die durchschnittlichen Ausgaben fur Geschenke mit rund 340 Euro geringer als z.B. bei den Qualitatskaufern aus. Diese Gruppe ist uberdurchschnittlich haufig an Prospekten (25 %) und Zeitungen (11 %) als Informationsquelle fur Weihnachtsprasente interessiert (Stichwort: Schnappchenjagd).Die Erlebnis-Shopper genießen den Weihnachtseinkauf als Event. 24 % haben bereits mit dem Geschenkeeinkauf begonnen, um genug Zeit fur einen Schaufensterbummel zu haben. Fur 24 % sind Schaufenster die bevorzugte Informationsquelle, aber auch Social-Media (13 %) gewinnt an Bedeutung. Mit durchschnittlich rund 390 Euro tatigen die Erlebniskaufer die hochsten Ausgaben aller Shopper-Typen.Sie gehen gerne einkaufen, um andere Menschen zu sehen und zu treffen, und lassen sich gerne beraten. 26 % haben mit den Weihnachtseinkaufen bereits vor bzw. im Oktober begonnen, um gemeinsam mit Familie und Freunden die Besorgungen in der Vorweihnachtszeit zu genießen. Besonders gerne lassen sich Sozial-Shopper vor dem Geschenkekauf daher auch von Familie oder Freunden beraten (53 %).- 16 % der Geschenkekaufer haben bereits mit dem Einkauf von Weihnachtsgeschenken begonnen. 48 % kaufen im November, 33 % im Dezember. 3 % kaufen direkt vor Weihnachten.- 55 % der Geschenkekaufer informieren sich vor dem Kauf im Internet. 47 % ziehen Familie/Freunde/Bekannte zu Rate, 41 % fragen gleich die zu Beschenkenden.- 96 % der Geschenkekaufer kaufen ihre Weihnachtsprasente im stationaren Einzelhandel, 53 % auch via Internet.- Von den Gesamtausgaben der Osterreicher fur Weihnachtsgeschenke in Hohe von rund 2 Milliarden Euro fließen 82 % bzw 1,64 Milliarden in den stationaren Einzelhandel (Ladengeschafte in Einkaufsstraßen, Einkaufszentren, etc.). Rund 18 Prozent bzw. 360 Millionen Euro fließen in den in- und auslandischen Internet- Einzelhandel.