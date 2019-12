Welcher Weihnachts-Typ bist du? Mach das Quiz!

Mit dem 1. Dezember, der in diesem Jahr auch auf den ersten Advent gefallen ist, beginnt spätestens die Vorfreude auf Weihnachten. Doch ergeht es dir genauso, wie den anderen?

Seit dem ersten Advent zieren Adventkranz und Adventkalender die heimischen vier Wände und verzaubern mit köstlichen Düften die Räume. Da kann es ja nicht mehr lange dauern, bis das Christkind vor der Tür steht.Manche haben es nicht so mit Weihnachten und sehen den Feiertag als nichts Besonderes an. Andere wiederum arbeiten das ganze Jahr über auf diesen einen Tag hin, um ihn perfekt zu gestalten. Mach das Quiz und teste, in welche Kategorie du fällst.