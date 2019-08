Welpen-Bande wurde auf Sportplatz ausgesetzt

Patscha, Yaki und Nuka wurden am Sportplatz in der Gemeinde Berg gefunden. Die drei Welpen irrten herrenlos umher.

Sie haben Interesse?



Interessenten melden sich bitte unter der Nummer 02162 /65426 oder schreiben an office@tierheimbruck.at.

Zuckersüß, aber dennoch offenbar ungewollt: Auf dem Sportplatz in der Gemeinde Berg im Bezirk Bruck an der Leitha wurden drei Welpen gefunden. Sie hüpften herrenlos auf dem Gras umher."Wir vermuten, dass Patscha, Yaki und Nuka Teil eines größeren Wurfs waren und verkauft werden sollten. Wahrscheinlich haben sich keine Käufer gefunden, weshalb die drei ihrem Schicksal überlassen wurden", mutmaßt Anna Zwettler vom Tierheim Bruck an der Leitha, wo die Rasselbande im Anschluss untergebracht wurde.Das Tierheim-Team vermittelt die drei, rund zwölf Wochen alten Racker jetzt.(nit)