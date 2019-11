Welpen mit Säure übergossen und getötet

Wie kann man einem Lebewesen nur sowas antun? Es ist eine Frage, die sich angesichts dieser schrecklichen Bilder ein jeder Mensch stellen sollte.

Die gemeinnützige Organisation "Natha Satwa Nusantara" hat Anfang der Woche einen unglaublichen Fall von Tierquälerei in Indonesien aufgedeckt, der fünf kleinen Welpen das Leben kostete.Den Angaben ihres entsetzten Besitzers zufolge, hatten dessen Schwiegereltern den gesamten Wurf vor seinen Augen mit einer Chemikalie übergossen. Daraufhin sei ihnen innerhalb weniger Sekunden das Fell ausgefallen.Die fünf Hundebabys hatten am ganzen Körper schwere Verätzungen und Blasen, als sie am Sonntag gemeinsam mit ihrer ebenso an den Pfoten verletzten Mutter zu einem Tierarzt gebracht wurden. Dieser übergab die Tiere in die Obhut von "Natha Satwa Nusantara" in Jakarta, wo sich die Helfer intensiv um sie kümmerten.Doch alle Mühen waren vergebens. Noch am Montag erlagen vier der kleinen Hündchen ihren schlimmen Verletzungen.Ihr Brüderchen kämpfte weiter und wurde liebevoll "Deadpool" getauft, in der Hoffnung, er könne wie der bekannte "Marvel"-Superheld dem kalten Griff des Todes entrinnen.In der Nacht auf Dienstag folgte die traurige Nachricht. Auch der letzte Welpe hatte sein Leben verloren. Mit emotionalen Worten und Bildern nehmen die Pfleger Abschied: "Auf Wiedersehen, du kleines Geschöpf Gottes. Viel Spaß beim Herumtollen auf einen Füßchen in einer Welt ohne Leid, in die deine Brüder schon gestern eingezogen sind. Sei beruhigt, dort gibt es niemanden mehr, der dich verletzten wird."