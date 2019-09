Böhse Onkelz: Spital hat freie Betten, Hotels nicht

Die Böhsen Onkelz kommen nach Wels. Samstag (20.45 Uhr) heizt die Hardrockband am Welser Trabrennbahnplatz gehörig ein – 40.000 Fans werden erwartet.

Großaufgebot an Einsatzkräften

Spital stockt Personal und Reservebetten auf

Hotels ausgebucht

Parkmöglichkeiten

Es ist das österreichweit einzige Konzert der Band. Mit "LIVE 2019" kommen die deutschen Hardrocker am Samstag, 7. September (20.45 Uhr), nach Wels auf die Trabrennbahn beim Messegelände.40.000 Fans werden für das komplett ausverkaufte Konzert erwartet. Und die Messestadt hat sich schon Wochen im voraus auf den Besucheranstrom vorbereitet:Rund 350 Polizisten werden im Einsatz sein, 100 davon den Straßenverkehr rund um das Messegelände regeln.Wo Straßensperren eingerichtet werden lesen Sie hier Die Polizei rät übrigens all jenen die nicht am Konzert teilnehmen den Bereich um das Messegelände so gut es geht zu meiden – Anrainer natürlich ausgenommen.An die 200 Rettungskräfte werden vor Ort sein um Schwerverletzte, Konzertbesucher mit Kreislaufkollaps oder andere Problemfälle zu behandeln. Personal kommt nicht nur aus Wels, sondern aus ganz Oberösterreich.Auch das Spital sorgt vor. Im Klinikum Wels wird für den Veranstaltungstag Personal aufgestockt. "Das betrifft vor allem die Unfall- und Notfallambulanzen", so Klinikumssprecherin Kerstin Pindeus. Auch für Reservebetten ist gesorgt.Anders schaut es hingegen bei den Hotelbetten aus. "Wels und Umgebung ist bei den Unterkünften schon seit Wochen ausgebucht", heißt es vom Tourismusverband Wels. Die Auslastung beträgt 100 Prozent. Knapp 2.600 Betten hat die Tourismusregion Wels. Wer jetzt noch kein Zimmer hat, muss etwa auf die rund 35 Kilometer entfernte oö. Landeshauptstadt ausweichen.Im Osten (Gebiet Schafwiesen) und im Westen (nahe Autobahnabfahrt) von Wels stehen Parkzonen zur verfügung. Dort können rund 10.000 Autos parken. Die Parkgebühr beträgt zehn Euro. Darin inkludiert ist auch der Shuttledienst zum Trabrenngelände und zurück.Für die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wurden Sonderzüge sowie ein Busparkplatz (fußläufig zum Gelände) reserviert. Infos zur An- und Abreise gibt's hier (cru)