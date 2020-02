Wels baut 10-Meter-Turm um 410.000 Euro

Das ist deine Chance! Die Stadt Wels gönnt sich einen neuen Sprungturm im Welldorado und verkauft danach die Namensrechte.

Turm kostet über 400.000 Euro

Jeder kann Namen kaufen

Er ist schon in die Jahre gekommen, der Sprungturm im Welser Welldorado. Über fünfzig, 55 um ganz genau zu sein, ist der weithin sichtbare 10-Meter-Turm, an den sich Generationen von mehr oder minder wagemutigen Springerinnen und Springern herangewagt haben.Nun muss das gute Stück weichen, denn eine Sanierung ist nicht mehr sinnvoll. Der Welser Gemeinderat beschloss einstimmig die Auftragsvergabe für die Errichtung eines neuen Sprungturms im Welldorado.Die Kosten sind allerdings beachtlich für den neuen Turm, der ebenfalls wieder 10 Meter hoch sein soll. Sie betragen rund 410.000 Euro, die Eröffnung ist schon zum Start der Freibadsaison 2020 vorgesehen.Der neue Turm bekommt wie sein Vorgänger vier Plattformen auf drei, fünf, siebeneinhalb und zehn Metern. Das bestehende Ein-Meter-Sprungbrett bleibt erhalten. Bei den Baumaterialien – hier insbesondere bei den Beton- und Metallelementen – wird großer Wert auf lange Haltbarkeit gelegt, lässt die Stadt wissen.Allerdings hat sich die Stadt Wels in Sachen Finanzierung etwas neues einfallen lassen. Wie es schon bei Fußball-Stadien üblich ist, sollen die Namensrechte für den Turm verkauft werden. "Wir haben natürlich schon eine Vorstellung, was das kosten soll, wollen das aber nicht öffentlich machen", sagt Mario Kastner (Dienststellenleiter Schule, Sport und Zukunft).Bei ihm können sich interessierte Firmen melden, wenn sie Interesse haben. Aber auch Privatpersonen sind herzlich willkommen, sofern das nötige "Kleingeld" vorhanden ist. "Natürlich ist das möglich...", sagt Kastner.