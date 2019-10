13-Jährige von Auto erfasst – schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Wels-Innenstadt ist am Freitag eine Jugendliche schwer verletzt worden. Die 13-Jährige wollte die Straße überqueren, als sie von einem Auto angefahren wurde.

Ein 75-Jähriger war gegen 12.35 Uhr mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße im Welster Stadtteil Innenstadt in westliche Richtung unterwegs.Ersten Informationen zufolge, wollte eine 13-Jährige die Fahrbahn überqueren und hat dabei den Pkw des Pensionisten übersehen.Die Jugendliche wurde von dem Wagen erfasst und auf die Motorhaube geschleudert. Laut Polizei erlitt die 13-Jährige dabei schwere Verletzungen.Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie in das Klinikum Wels eingeliefert. Über den genauen Gesundheitszustand der Jugendlichen ist derzeit nichts bekannt.Die Bahnhofstraße war rund 30 Minuten nur erschwert passierbar, die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.