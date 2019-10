Welser FP-Bürgermeister soll Partei modernisieren

Überraschung in der FPÖ. Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl soll die angeschlagen Bundespartei nach dem Abgang von Heinz-Christian Strache modernisieren.

Haimbuchner leitet Arbeitsgruppe

Diesen Karrieresprung hätte sich Andreas Rabl womöglich ersparen wollen. Nach dem Turbulenzen rund um den Ibizia-Skandal, die Spesen-Affäre und die anschließende Schlappe bei den Nationalratswahlen will sich die FPÖ neu aufstellen.Nach dem Rücktritt und der Suspendierung von Heinz-Christian Strache soll die FPÖ neu aufgestellt und modernisiert werden.Und Rabl soll dabei eine leitende Funktion einnehmen, dafür sorgen, die sich die Partei in einer anderen Form nach innen und außen präsentiert.Die gelernte Rechtsanwalt Rabl ist seit 2015 Bürgermeister von Wels, wurde im zweiten Wahlgang mit 62,97 Prozent der gültigen Stimmen gewählt.Rabl war damit der erste FPÖ-Bürgermeister einer oberösterreichischen Statutarstadt und der erste Welser Bürgermeister seit 1946, der nicht von der SPÖ gestellt wird.Zudem will sich die FPÖ strenge Compliance-Regeln (Einhaltung von Verhaltensmaßregeln, Gesetzen und Richtlinien) verordnen. Auch hier wird Oberösterreich ein gewichtiges Wörtchen mitreden. Diese Arbeitsgruppe wird der oberösterreichische FP-Landeschef Manfred Haimbuchner leiten, unterstützt von "schwergewichtigen Personen aus der Wirtschaft".