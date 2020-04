Welser staubt mit Bienen-Business bei Show ab

Der Welser Florian Peterstorfer konnte bei der Start Up Show "2 Minuten 2 Millionen" Investor Florian Gschwandtner mit seiner "Die Imkerei" mit ins Boot holen.

Von Bio-Waldhonig, Honigwein und jetzt auch neu Gin mit Honig sowie Nahrungsergänzungsmittel. Fleißige Bienchen sind im wahrsten Sinne des Wortes bei "Die Imkerei" aus Wels am Werk.Dienstagabend präsentierte Gründer Florian Peterstorfer in der Start Up Show "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 (20.15 Uhr) sein Honig-Business. Dass das Geschäft mit und rund um die Bienen summt, ähh brummt, davon konnte der Welser die gesamte Jury in nur wenigen Minuten vollends überzeugen.Neben Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner aus Steyr beteiligen sich mit jeweils 5,2 Prozent Geschäftsanteilen auch die vier anderen Juroren (Katharina Schneider, Leo Hillinger, Martin Rohla und Hans Peter Haselsteiner) an der "Die Imkerei" und geben dem Bienen-Start-up ab sofort Starthilfe für seine kommenden Höhenflüge.Für Investor Florian Gschwandtner eine Herzensangelegenheit: „Die Imkerei gehört jetzt schon zu meinen Lieblingsinvestments. Ich bin ein Bauernhofbub und mit der Natur groß geworden.Jetzt ein nachhaltiges und trotzdem innovatives Investment in diesem Bereich zu tätigen, macht mir einfach nur Spaß."2015 hängte der Welser Florian Peterstorfer seinen Vertriebsjob an den Nagel und stürzte sich in die Welt der Bienen. Auslöser war das verstärkte Bienensterben, dass Peterstorfers Interesse an der Imkerei förderte. Nach einer Ausbildung zum Imkereifacharbeiter gründete er 2018 schließlich mit "Die Imkerei" sein eigenes Unternehmen.Dass seine Geschäftsidee so gut ankommen könnte, hatte der 39-Jährige natürlich gehofft, dann aber doch nicht so ganz damit gerechnet. "Mein Ziel war es wenigstens einen der Investoren überzeugen zu können, dass dann alle fünf Interesse haben, hat mich echt überwältigt", so der Welser nach der Show zu