i Solaranlagen unter blauem Himmel pixabay.com Historische Energiekrise Welt braucht mehr Energie zum Kühlen als zum Heizen Der Irankrieg hat die weltweit schlimmste Energiekrise ausgelöst. Erstmals verbraucht die Menschheit mehr Energie fürs Kühlen als fürs Heizen. Von Technik Heute 20.11.2026, 11:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der weltweite Energiesektor erlebt 2026 eine Krise, die selbst die Ölschocks der 1970er-Jahre in den Schatten stellt. Auslöser ist der Irankrieg und die damit verbundene Blockade der Straße von Hormus. Durch diese Meerenge flossen zuvor rund ein Viertel des global gehandelten Öls und ein Fünftel des Flüssigerdgases.

Laut dem neuen World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur (IEA) summierten sich die Ölausfälle aus der Golfregion bis Ende Oktober auf 2,8 Milliarden Barrel. Das entspricht rund 445 Milliarden Litern. Die Dieselpreise kletterten zeitweise auf Rekordwerte von über 200 US-Dollar pro Barrel.

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Die Krise werde bleibende Spuren hinterlassen, schreibt heise.de unter Berufung auf den IEA-Bericht. "Die Hormus-Krise hat dem System einen gewaltigen Schock versetzt", so IEA-Chef Fatih Birol. Er sehe keinen glaubwürdigen Weg, wie die Energiewelt zum vorherigen Zustand zurückkehren könnte.

Klimaanlagen werden zum Stromfresser

Neben der akuten Krise verzeichnet der Bericht einen historischen Wendepunkt: Zum ersten Mal in der Geschichte verbraucht die Menschheit mehr Energie fürs Kühlen von Gebäuden als fürs Heizen. Ein deutliches Zeichen für die fortschreitende Erderwärmung.

Bis 2035 könnte der Kühlbedarf weltweit um 1.700 Terawattstunden steigen. In Entwicklungsländern sind 85 Prozent der Haushalte zeitweise extremer Hitze ausgesetzt, doch weniger als 20 Prozent besitzen bisher eine Klimaanlage. Dieser Anteil soll bis 2035 auf 32 Prozent steigen.

Zukunft gehört den Erneuerbaren

Die Krise beschleunigt den Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Solar- und Kernenergie werden als Gewinner hervorgehen, während der Ölfluss durch die Straße von Hormus von 20 Millionen Barrel pro Tag auf voraussichtlich 8,5 Millionen im Jahr 2030 sinken wird.

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