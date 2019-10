Was Mädchen über ihre Rechte wissen müssen

Am 11. Oktober ist Weltmädchentag. Aus diesem Anlass präsentiert Frauen-Stadträtin Katrin Gaal (SPÖ) neue Angebote für junge Wienerinnen.

Anlässlich des Weltmädchentags stellt Frauen-Stadträtin Katrin Gaal (SPÖ) klar: "Mädchen haben Rechte. Es ist wichtig, dass sie diese Rechte auch kennen. Darum deckt die Broschüre eine breite Themenpalette, von Meinungsfreiheit und Jugendschutz über Arbeit und Lehre bis hin zum Thema Wohnen ab. Der Ratgeber enthält viele Infos und Anlaufstellen. Neben der Info-Broschüre gibt es auch ein neues Workshop -Angebot.Diese Workshops sollen Mädchen stärken, indem diese über ihre Rechte und Beratungsstellen für Frauen informiert werden. Außerdem wird digital eine kurze Geschichte erstellt - etwa als Kurzfilm - dadurch sollen sie einen Weg finden, ihre Wünsche und Probleme auszudrücken.hat Tamara (16) und Bintou (17) von der Vienna Business School bei einem Workshop getroffen. Tamara will eine Tätowierung. Sie war ganz überrascht, dass sie sich ab 16 mit Einverständnis der Eltern eines stechen lassen darf. Bintou hat etwas anderes gelernt: "Wenn sich eine Freundin komisch verhält, sich zurückzieht, dann kann es sein, dass sie zwangsverheiratet werden soll. Ich bin froh, dass ich ihr durch den Workshop in so einer Situation helfen kann."Die Broschüre gibt es im Frauenzentrum der Stadt Wien, Rathausstraße 2, 1010 Wien oder Online unter frauen.wien.at. Dort finden auch die Workshops statt. Buchung und Info unter: 01 4000 83515.