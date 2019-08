Weltraum-Nerds entdecken "E.T." am Mars

Für die junge Drew Barrymore war Steven Spielberg's "E.T. - Der Außerirdische" 1982 der Karrierestart

Ein paar ambitionierte Weltraum-Fans mit einem Faible für 80er-Filme haben auf der Mars-Oberfläche etwas Sonderbares entdeckt

Auf einem Satellitenbild des NASA Mars Reconnaissance Orbiter glauben ein paar Weltraum-Nerds die Buchstaben "E" und "T" zu erkennen: "Es ist erstaunlich, wir haben Graffiti am Mars!""E.T." steht für "ExtraTerrestrisch" und bedeutet "außerirdisch".1982 brachte Regisseur Steven Spielberg das Science Fiction-Märchen "E.T. – Der Außerirdische" in die Kinos. Der Film rund um den liebenswerten Außerirdischen, der auf der Erde strandet und "nach Hause telefonieren" möchhte, zählt zu den erfolgreichsten Kino-Blockbustern aller Zeiten.(jd)