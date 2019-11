Weltrekord: COPD-Patient bezwingt den Donauturm

Zum Welt-COPD-Tag am Mittwoch erklomm der mit der Lungenkrankheit lebende Eberhard Jordan die 779 Stufen des Wiener Donauturms.

Mit COPD ist Großes möglich

COPD: 400.000 Österreicher betroffen

Trotz massiv eingeschränkter Atmung hat es Eberhard Jordan im Vorjahr geschafft, den Wiener Stephansdom zu erklimmen: am Mittwoch machte der 57-Jährige sozusagen den nächsten Schritt bzw. machte er 779 Schritte den Donauturm hinauf. Weltrekord, denn höher hat es mit COPD noch niemand geschafft!Seine Ziele vor dem Start waren bescheiden: "Mehr Bewusstsein für die Krankheit zu schaffen, Betroffenen Mut zu machen und zu zeigen, dass auch mit COPD Großes möglich ist", so Jordan.Er beweist mit der myCOPD-Challenge , dass auch mit der – potenziell lebensbedrohlichen – chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung ein positives, genussvolles und glückliches Leben möglich ist und möchte auch andere COPD-Patienten zum Mitmachen motivieren: "Egal ob Kirchturm, Fernsehturm, Aussichtswarte - mit dem nötigen Training können alle Menschen mit COPD ihr persönliches Ziel erreichen. Stellen Sie sich der Herausforderung!"In Österreich leben derzeit ca. 400.000 Menschen mit der Diagnose COPD, die Dunkelziffer wird laut Expertenmeinung wesentlich höher geschätzt. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO ist zu erwarten, dass COPD bereits in wenigen Jahren weltweit die dritthäufigste Todesursache ist. Prävention ist existenziell - Lebensstil, Ernährung, Training und Therapie beeinflussen den Krankheitsverlauf positiv und schenken Betroffenen ein deutliches Plus an Lebensqualität.Einige hundert Kilometer westlich wagt sich Monika Oberdorfer, vor einem Jahr an COPD erkrankt, zur gleichen Zeit daran, ein ganz anderes, mindestens ebenso berühmtes Bauwerk zu besteigen – die Innsbrucker Bergisel-Schanze.