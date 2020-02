Weltrekord – Standfest auf dem Ballon

Der 26-jährige Franzose Remi Ouvrard wagte den Weltrekord und hat ihn auch geschafft. Er musste dabei seine Standfestigkeit in über 1.200 Meter auf einem Ballon beweisen.

Weltrekord im französischen Chatellerault. Der Franzose Remi Ouvrard flog 1.200 Meter in die Lüfte und holte sich so den Weltrekord – noch nie stand jemand so hoch auf einem Heißluftballon. Zur Sicherheit hatte der 26-Jährige aber einen Sessel und ein Gurt.Er zeigte sich überglücklich über den Weltrekord. So glücklich darüber, dass er sich während des Weltrekords auf dem Ballon ein Glas Champagner gönnte.