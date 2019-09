Weltrekordversuch: E-Cars legen den Ring lahm

Am Samstag soll auf der Wiener Ringstraße die bisher größte E-Mobility Parade der Welt stattfinden. Zwischen 15 und 17 Uhr wird die Straße daher gesperrt.

Unter dem Motto "On a mission for no emission" rollt die E-Mobilitätzsparade "Rock den Ring" am Samstag, 7. September über den Ring. Rund 800 Elektrofahrzeuge aller Art sind dabei, um ein sichtbares Zeichen für Klimaschutz und umweltfreundliche Mobilität zu setzen. Damit die E-Cars, E-Bikes, E-Scooter und Co Platz haben, wird der Ring zwischen 15 und 17 Uhr für den normalen Verkehr gesperrt.Der ÖAMTC unterstützt das Event, lädt sogar zur Teilnahme ein. Wer mit einem ÖAMTC "easy way eScooter" beim Weltrekord-Versuch mitfährt, erhält im Nachhinein 240 Freiminuten gutgeschrieben. Nötig ist dafür eine Registrierung sowie eine Anmeldung.Mitmachen kann jeder, der mit einem E-Fahrzeug kommt. Wichtig ist dabei: unbedingt vorab registrieren! Denn eine Anmeldung ist nach den Vorschriften von Guiness World Records Voraussetzung, um beim Weltrekordversuch gezählt zu werden.Mit dabei sind auch die Wiener Linien mit ihren E-Bussen, die bereits in der Innenstadt und in der Seestadt Aspern ihre Runden drehen. Am Samstag werden die kleinen Stadtflitzer den Weltrekordversuch unterstützen.Los geht es um 10 Uhr in der Gänsbachergasse 1 in Simmering. Dort erwartet die Besucher auf einer Fläche von rund 5.000 m2 viel Wissenswertes rund um das Thema E-Mobility. Neben den Wiener Linien und dem ÖAMTC stehen auch zahlreiche Fahrschulen, E-Sharing Unternehmen sowie Ladeequipment-Produzenten und Forschungseinrichtungen für Fragen zur Verfügung.Daneben werden verschiedenste E-Fahrzeuge präsentiert, die vor Ort auch gleich selbst ausprobiert werden können. Neben elektrischen Rennautos – ein besonderes Highlight ist der vollelektrische und 815 PS starke Audi e-tron Vision GT – gibt es am Marktplatz auch E-Müllwägen und autonomen Bussen zu bestaunen. Auch auf die Kleinen wartet dort ein spannendes Programm. Spannende Vorträge und Expertentipps runden das Angebot ab. Gutes Essen und ein kleiner Ladepark sorgen zusätzlich für die nötige Energie.Um 15 Uhr startet dann die Parade über den Ring. Im Anschluss nehmen alle teilnehmenden Fahrzeuge auf dem Heldenplatz noch einmal Aufstellung. Bis 18 Uhr wird der, hoffentlich geglückte Weltrekordversuch und Eintrag ins Guiness-Buch der Rekorde mit einem bunten Programm gefeiert.Wenig Freude mit der Veranstaltung am Samstag hat der Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien Rainer Trefelik. Im Gespräch mit dem "Kurier" befürchtet er Handelseinbußen und beklagt, dass das Event an einem Samstag stattfindet. (lok)