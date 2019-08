Vor 41 ' Weltuntergangsstimmung in Rovinj wegen Unwetter

Heftige Unwetter sind momentan nicht nur in Österreich weit verbreitet, auch viele Teile Europas sind davon betroffen. In Kroatien wüteten starke Stürme.

Den Sommerurlaub hat sich "Heute"-Leserreporter Stefan wohl anders vorgestellt: Am Freitagabend überraschten ein heftiger Sturm und starke Regengüsse den Urlauber auf der kleinen kroatischen Halbinsel Rovinj, die bei Touristen ein beliebtes Reiseziel ist.



Selbst die Lokale in Strandnähe boten keinen Schutz vor umknickenden Bäumen, herunterfallenden Dachziegeln und Dachrinnen, sowie herumfliegende Mülltonnen auf der Straße. Laut dem Leserreporter konnten sich die Menschen allerdings in Autos in Sicherheit bringen. (rhe)