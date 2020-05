Weltweit mehr als eine Viertelmillion gestorben

Nach Angaben der US-Forscher sind bereits weltweit mehr als eine Viertelmillion Menschen an einer Corona-Infektion gestorben.

Wie die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore bekannt gab, haben sich 3,6 Millionen bisher mit dem Virus infiziert, dazu gab es mehr als 251.000 Todesfälle.Die Daten der Universität sind in der Regel höher als jene der Weltgesundheitsorganisation (WHO), weil sie öfter aktualisiert werden. Europa ist nach wie vor der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent.Laut AFP gibt es hier 145.023 Todesopfer und 1,572 Millionen positive Fälle. Die meisten Toten in einem einzelnen Land gibt es in den USA mit 68.689 Verstorbenen. Dahinter folgen Italien (29.079), Großbritannien (28.734), Spanien (25.428) und Frankreich (25.201).