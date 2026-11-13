Weltweiter Microsoft-Ausfall legt Dienste lahm

Ein weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten hat seit Donnerstagabend Zehntausende Nutzer beeinträchtigt. Betroffen sind zahlreiche Cloud-Dienste wie Exchange Online, Teams, SharePoint und Outlook.
Neben den bekannten Diensten haben auch Microsoft Copilot, Defender XDR, Planner, To Do und Power BI mit Problemen zu kämpfen. Nutzer können auf mehrere Dienste nicht zugreifen oder erleben massive Verzögerungen.
Laut heise online fielen seit dem gestrigen Abend unerwartet viele Server aus, was beim Rest der Infrastruktur zu Überlastung führte. Auf der Website Downdetector wurden in der Spitze mehr als 130.000 Ausfälle allein in den USA gemeldet.
Die Auswirkungen ziehen weite Kreise: In Australien meldeten der Geheimdienst und die Bundespolizei Ausfälle. Auch das US-Repräsentantenhaus war betroffen. Die Regierung in Canberra aktivierte ein Abkommen mit Microsoft für eine vorrangige Wiederherstellung.
Die KI-Entwickler OpenAI und Anthropic untersuchten Probleme mit Schnittstellen zu Microsoft-Diensten. Der US-E-Lkw-Hersteller Workhorse Group verschob wegen der IT-Probleme sogar die Vorlage seiner Quartalszahlen.
Microsoft geht nicht von einem Cyberangriff aus. Vielmehr handle es sich offenbar um ein fehlerhaftes Update, ähnlich wie bei der weltweiten IT-Panne durch die Sicherheitsfirma CrowdStrike im Jahr 2024.
Nach etwa zehn Stunden dauerte die Behebung noch an. Microsoft sucht nach alternativen Wegen, um die Serverkapazitäten zu erhöhen. Erst im vergangenen Monat hatte ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Probleme gesorgt.