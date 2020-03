2 Songs geplant: Wendler & Laura singen zusammen

Laura Müller und ihr Schatzi Michael Wendler überraschen ihre Fans mit zwei gemeinsamen Songs.

Wenn mein Schatzi mich bittet, dann unterstütze ich ihn

Sie treten nicht nur zusammen im Fernsehen auf, sondern wollen demnächst auch zwei Songs herausbringen. Die Rede ist von Michael Wendler und seiner blutjungen Freundin Laura Müller!Geplant sind zwei Duette, die ab Sommer 2020 in Wendlers neuem Album zu finden sein sollen. Der Vertrag wurde laut "Bild" bereits unterzeichnet."Das ist eine gewagte Idee, aber dennoch typisch Wendler! Laura hat viele Qualitäten und ich bin wahnsinnig stolz, dass mein Schatz mit mir zusammen ihr erstes Duett singt", meint der Schlagersänger zu "Bild".Von einer großen Karriere in der Musikbranche träumt Laura aber nicht, wie sie dem Blatt verrät: "Ich strebe keine Solo-Gesangskarriere an, aber wenn mein Schatzi mich bittet, dann unterstütze ich ihn mit all meiner Kraft."Ob Laura mit ihren Songs bei den Wendler-Fans gut ankommen wird, ist fraglich. Die 19-Jährige wurde schon einige Male für ihre "Gesangskünste" kritisiert.