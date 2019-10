Weniger Autos: So will Linz Klimawandel bekämpfen

In Linz hat der erste Klimagipfel stattgefunden. Die Stadt schafft einen eigenen Posten im Kampf für ein besseres Klima, will den Autoverkehr verringern.

Klima-Gipfel in Linz! Am Donnerstag trafen sich die Mitglieder der Stadtregierung sowie Vertreter der nicht im Stadtsenat vertretenen Parteien auf Einladung von Bürgermeister Klaus Luger zur 1. Linzer Klima-Klausur.Vier Stunden lang wurde beraten und diskutiert. Am Ende einigte man sich auf folgende Maßnahmen:1. Im Umweltressort wird neu ein/e Stadtklimatologen/in angestellt. Der Stadtsenat fungiert als Steuerungsgremium und wird sich in eigenen „Klima-Sondersitzungen" mit der Überwachung der Umsetzung des Klimaplans auseinandersetzen.2. Es sollen alle Initiativen, die die Kühlung der Stadt durch Begrünung verfolgen, forciert werden, von der Baumpflanzoffensive über Fassaden- und Dachbegrünungen bis hin zu entsprechenden Vorgaben in den Bebauungsplänen und der Festlegung von Kühlungskorridoren.3. Die Linz AG soll die Fernwärme weiter ausbauen.4. Der Bio-Anteil bei Lebensmitteln in städtischen Großküchen soll steigen.5. Der Autoverkehr soll verringert werden. Die Öffis sollen ausgebaut werden.Erfreut zeigte sich Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne): „Viele unserer Vorschläge wurden aufgegriffen. Besonders freue ich mich darüber, dass jetzt alle das gemeinsame Ziel verfolgen, unsere Stadt zur Klimahauptstadt Europas zu machen. Ich hoffe sehr, dass es in diese Richtung weitergeht. Mehr Mut wünsch ich uns in Verkehrsfragen. Da sehe ich nach wie vor dringenden Handlungsbedarf", so Schobesberger.