Wenigstens ist dein Montag besser als seiner

Ein LKW-Fahrer musste gleich zu Wochenbeginn mit viel Fingerspitzengefühl am Lenkrad drehen.

Mit einer kleinen Panne ist ein LKW-Lenker in Wien in die Woche gestartet: Auf einem Parkplatz in Döbling manövrierte er seinen Sattelzug mit zwei Aufliegern in eine nahezu ausweglose Situation.Etwa ein Dutzend Mal musste der Fahrer des Lasters vor- und zurückschieben, bevor er die enge Stellt mit viel Fingerspitzengefühl überwunden hatte und seine Fahrt über die rückwärtige Ausfahrt fortsetzen konnte.Hält der Montag für euch auch gleich eine schwierige Herausforderung bereit? Schreibt einen Kommentar und erzählt eure Geschichte, oder