Wenn ihr diesen Mann seht, ruft sofort die Polizei

Die Wiener Polizei fahndet nach einem verdächtigen Mann, der im Juli im 3. Bezirk eine Zahlungsanweisung unrechtmäßig in Besitz genommen haben soll.

Der verdächtige Mann soll nach Angaben der Polizei eine per Post versandte Zahlungsanweisung unrechtmäßig in Besitz genommen haben.Anschließend fälschte der Unbekannte die auf dieser Zahlungsanweisung angegebenen Kontodaten, indem er diese durch eigene Daten ersetzte.Danach wurde die Anweisung per Post an den Empfänger und somit dem späteren Opfer weitergeleitet, berichtet die Polizei in einer Aussendung.Gutgläubig wurde der Betrag überwiesen und nach Zahlungseingang in mehreren Tranchen durch den unbekannten Mann behoben.Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01-31310-43510 erbeten.