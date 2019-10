Wenn Sie diese Personen sehen, rufen Sie die Polizei

Die Polizei ist auf der Suche nach drei Frauen und einem Mann. Sie sollen mehrere Taschendiebstähle begangen haben.

Vier bislang unbekannte Personen, drei Frauen und ein Mann, stehen im Verdacht zwischen Mitte April 2019 und Ende Juli 2019 mindestens vier Taschendiebstähle in Supermarktfilialen in Leopoldstadt und in Donaustat begangen zu haben. Dabei wurde Bargeld im unteren 5-stelligen Bereich erbeutet.Durch eine Videoüberwachung in den Supermärkten konnten Fotos der Tat-verdächtigen gesichert werden. Die Wiener Polizei sucht nun öffentlich nach den verdächtigen Personen.Sachdienliche Hinweise (auch anonym) zur Identität bzw. dem Aufenthaltsort der gesuchten Personen werden an die Polizeiinspektion Lassallestraße, unter der Telefonnummer 01-31310 DW 63364 oder 63367 erbeten.