Wenn Sie diesen Mann sehen, rufen Sie die Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise. Gesucht wird nach dem Mann am Bild. Er soll mit einer gestohlenen Bankomatkarte auf Shopping-Tour gegangen sein.

Bitte lächeln! Kameras filmten mit

Der bislang Unbekannte wird verdächtigt bereits am 20. November eine 66-Jährige aus dem Bezirk Gmunden bestohlen zu haben.In einem Lebensmittelgeschäft in Bad Ischl (Bez. Gmunden) soll er der Frau zwischen 16 und 16.30 Uhr aus deren Handtasche die Geldtasche samt Bankomatkarte entwendet haben.Mit der Karte hatte er zwei Mal an Bankomaten in Bad Ischl Geld behoben. Dabei wurde er von den Sicherheitskameras gefilmt. Mit den Aufnahmebildern der Kameras wird jetzt nach dem Dieb gesucht.Außerdem soll er mit der Bankomatkarte bei einem Juwelier eine teure Markenuhr gekauft und versucht haben weitere hochpreisige Uhren zu kaufen.Die Polizeidienststelle Bad Ischl bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4103.