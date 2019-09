Wer diesen Mann trifft, ist im Lotto-Glück

Wer Robert Mandel trifft, hat etwas zu feiern. Der Berater und sein Team begrüßten die meisten der bisher knapp 1.000 Lotto-Millionäre. "Heute" traf ihn.

Hinter Milchglas, an einem versteckten Schalter am Wiener Rennweg, wohnt das Glück. Im Kunden-Servicecenter der Österreichischen Lotterien, die gerade ihr 33. Jubiläum feiern, werden Großgewinner empfangen.



Robert Mandel und sein Team begrüßten hier die meisten der rund 1.000 Lotto-Millionäre. "Darunter auch den Gewinner des bisher höchsten Betrages von knapp 15 Millionen Euro, der im Vorjahr den einzigen Siebenfach-Jackpot geknackt hat." Summen bis zu 80.000 Euro dürfen in bar ausgezahlt werden, "der Rest wird steuerfrei überwiesen".



Zu neuem Leben erwachen im selben Haus nicht nur von Fortuna geküsste Lotto-Sieger, sondern auch die Charaktere des weltweit beliebtesten Computerspiels "Fortnite". Neben Online-Games für Win2Day animiert die Firma "Rabcat" nämlich auch 3D-Figuren für Millionen Spieler.