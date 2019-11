Wer kennt diesen Handtaschenräuber?

Die Wiener Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der eine 89-Jährige in Ottakring beraubte.

Die Wiener Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der eine Pensionistin beraubt hat. In der Koppstraße in Wien-Ottakring packte der Unbekannte eine 89-jährige Frau am Arm, riss an ihrer Handtasche und raubte Bargeld daraus.Nach der Tat, die sich am 1. August diesen Jahres zutrug, konnte der Täter unerkannt fliehen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.Diese werden beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegengenommen.