Wer langsam geht, schaut älter aus

Die Gehgeschwindigkeit deutet aufs biologische Alter hin. Den Zusammenhang fanden Forscher der Duke University in North Carolina heraus.

Schnellgeher werden jünger eingeschätzt

Forscher an einer Universität im US-Bundesstaat North Carolina haben in einer Studie einen Zusammenhang zwischen der Gehgeschwindigkeit und dem biologischen Alter herausgefunden. Demzufolge werden jene Menschen, die langsam gehen schneller alt.Für die Studie untersuchten die Wissenschafter insgesamt 904 Probanden, die sie schon seit früher Kindheit untersucht haben. Dabei zeigte sich, dass neurokognitive Probleme in jüngeren Jahren in Zusammenhang stehen mit einer langsameren Gehgeschwindigkeit im mittleren Alter.In einer Testreihe sahen Unbeteiligte Fotos der Probanden. Auf diesen Fotos wurden die Langsamgeher älter eingeschätzt, als die Schnellgeher. Somit scheint es tatsächlich einen Zusammenhang vom biologischen Alter und der Gangeschwindigkeit zu geben.Mehrere bereits zu einem früheren Zeitpunkt durchgeführte Studien lassen überdies einen Zusammenhang zwischen schneller Gangart und höherer Lebenserwartung vermuten. Wofür ein langsamer Gang überdies auch noch ein Indiz sein kann, erfährst du im Video oben.