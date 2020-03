Wer nach Corona als erstes wieder aufsperren wird

Shops vor Schulen: Obwohl er das eher vermeiden möchte, hat sich Kanzler Kurz am Montag ein mögliches Post-Corona-Szenario entlocken lassen.

Vorab: Das was hier beschrieben wird, liegt noch in weiter Ferne. Auch nach Ostern wird in Österreich keine Normalität einkehren - im Gegenteil. Am Montag hat die Regierung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie nochmals verschärft . Bei der Beantwortung einer Journalistenfrage hat sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) aber ein mögliches Szenario entlocken lassen, wie es wird, wenn es wieder normal wird.Wenn es einmal dazu kommt, dass die Maßnamen schrittweise zurückgenommen werden können, dann wird der Handel als erstes wieder aktiviert. Aus volkswirtschaftlichen Gründen könnte die Sperre der Geschäfte als erstes gelockert werden. Schulen und Unis kämen dann erst später an die Reihe.Bei der Wiedereröffnung von Geschäften wird man - wie jetzt auch schon - penibel darauf achten müssen, dass man sich dort nicht ansteckt. Vor allem Mitarbeiter, die den ganzen Tag mit vielen Personen Kontakt haben, sollen schwerpunktmäßig getestet und auch besonders geschützt werden.Diese schwerpunktmäßigen Testungen sollen per Schnelltest Antikörper auf das Coronavirus feststellen - also, ob jemand bereits immun ist.Eine solche erste Stichproben-Testung läuft bereits, verriet Kurz. 2.000 Personen sind da dabei, die Methode soll eine bessere Einschätzung der Dunkelziffer zulassen. Ende der Woche gibt es ein Ergebnis.