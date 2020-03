Wertvolle Parkbank in Wiener Neustadt gestohlen

Die Künstlerin (r.) mit einer der in Wr. Neustadt installierten Bänke.

Eine von Künstlerin Lisa Wolf Telek gestohlene Sitzbank wurde in Wr. Neustadt gestohlen. Die Polizei ermittelt jetzt.

Ungewöhnlicher Coup in Wr. Neustadt: Wie jetzt bekannt wurde, hatten Unbekannte in der Nacht auf Freitag eine kunstvoll gestaltete Parkbank am Johannes von Nepomuk Platz 1 im Bürgermeistergarten gestohlen.Künstlerin Lisa Wolf Telek hatte nur wenige Expemplare dieser sogenannten „Häppy Benches" angefertigt. Eines der Stücke ist mehrere Tausend Euro wert. „Die Bank interagiert mit der Psyche des Rastenden", meinte Lisa Wolf Telek bei der Übergabe der Kunstobjekte.