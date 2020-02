Wetter am Wochenende wird mild und wechselhaft

Am Wochenende erwarten uns milde Temperaturen in Österreich. Allerdings sollte man nicht auf den Regenschirm vergessen.

Am Sonntag sind sogar bis zu 18 Grad möglich. Generell wird es in Österreich in den nächsten Tagen aber eher windig und wechselhaft. Hier die genaue Prognose:Am Samstag bleibt es tagsüber meist trocken bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Der Westwind lässt vorübergehend nach, frischt am Abend im Norden aber wieder neuerlich kräftig auf. Er bringt hier dann auch wieder dichte Wolken und in der Nacht etwas Regen mit sich. Zuvor steigen die Temperaturen auf 8 bis 15 Grad.Der Sonntag startet von Salzburg bis nach Niederösterreich mit Regen, Schnee fällt nur noch im Hochgebirge. Tagsüber lockert es ab und zu auf, vor allem inneralpin und im Westen zeigt sich ab und zu die Sonne. Ganz im Süden wird es sogar häufig sonnig, im Norden und Osten überwiegen weiterhin die Wolken. Hier frischt der Westwind im Tagesverlauf zunehmend stürmisch auf. Mit 9 bis 18 Grad wird es sehr mild.