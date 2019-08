Vor 21 ' Wetter-Ausblick: Hitze und Sonne zum Wochenende

Tolle Stimmung beim Musikfestival an der Traisen in St. Pölten. Bild: Kein Anbieter/Daniel Schreiner

Heute, Freitag, ziehen noch einige Wolken durch, es kann auch etwas regnen. Samstag und Sonntag wird es sonnig und heiß.

Die Party-Gäste beim St. Pöltner Frequency-Festival wird's freuen: Das Wetter zum Wochenende lädt zum Tanzen ein.



Am Freitag ziehen zwar einige Wolken durch, es regnet aber nicht viel und es gibt immer wieder größere Sonnenfenster. Bei lebhaftem Wind erreichen die Temperaturen bis zu 25 Grad.



Merklich wärmer wird es am Samstag und die Sonne zeigt sich oft. Meist bleibt es trocken und die Temperaturen steigen auf bis zu 29 Grad. Abseits des Frequency-Festivals lädt das Wetter zu einer Wander- oder Radtour ein.



Richtig heiß wird es dann am Sonntag mit Temperaturen von 29 bis 35 Grad. Es weht lebhafter Wind, die Sonne lacht vom Himmel.



Am Montag ist es sehr warm, aber die Gewitter- und Regenwahrscheinlichkeit steigt am Nachmittag an. Die Temperaturen steigen noch einmal über 30 Grad.



(wes)