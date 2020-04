Dauerregen! Temperaturen rasseln in den Keller

Mit Temperaturen um die 25 Grad ist es in Österreich vorerst vorbei. In den nächsten Tagen wird es nicht nur deutlich kühler, sondern auch richtig ungemütlich.

Bereits am gestrigen Dienstag gab das Wetter stellenweise einen kurzen Vorgeschmack auf die kommenden Tage. Und bereits am Mittwoch ziehen Gewitter mit viel Regen auf.Denn in der Nacht hat die Schauer- und Gewitterneigung im Land stark zugenommen. "Bis zum Abend kommen verbreitet 15 bis 25, im Flachgau und im Salzkammergut auch 30 Liter pro Quadratmeter Regen zusammen. Im Süden und Osten gibt es meist nur Mengen um 5 l/m², örtlich kann es im östlichen Flachland bis auf ein paar Tropfen sogar trocken bleiben", erklärt Nikolas Zimmermann von UBIMET.Bislang war der April durch zahlreiche Hochdruckgebiete geprägt, so gab es außergewöhnlich sonniges und trockenes Frühlingswetter. Doch damit ist es nun vorbei. "In diesen Tagen gerät Österreich aber wieder unter den Einfluss einer westlichen Höhenströmung, dabei wird der Weg frei für atlantische Tiefausläufer", so Zimmermann weiter.Ein paar Auflockerungen sind am Nachmittag dann wieder in Vorarlberg und im Tiroler Oberland möglich. An der Alpennordseite und im Osten weht lebhafter Westwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 19 Grad.Und wie sieht es in Wien aus? Am Dienstag war die Luft noch zu trocken für nennenswerten Niederschlag. "Am Mittwoch wird die Luft aber feuchter und bereits am Vormittag ziehen ein paar Schauer durch", berichtet Zimmermann. Auch in der Nacht auf Freitag zieht eine weitere Kaltfront mit etwas Regen durch.Am heutigen Mittwoch zeigt sich die Sonne also höchstens kurzzeitig, bereits am Donnerstag kommt unter Zwischenhocheinfluss aber zeitweise wieder die Sonne zum Vorschein.Am Freitag und Samstag gibt es dann typischen Frühlingswetter mit einem Mix aus vielen Wolken, etwas Sonne und einzelnen gewittrigen Schauern.