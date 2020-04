Der "Blutregen" dominiert unser Weekend-Wetter

Wetter in Österreich ändert sich am Sonntag: Sahara-Staub färbt den Regen rötlich, es kommt zu einem sogenannten "Blutregen". Die Aussichten im Detail.

Der "Blutregen" erreicht am Wochenende Teile Österreichs und Deutschlands. Das Wetter-Phänomen ist allerdings bei weitem nicht so schaurig wie der Namen vermuten lässt.Tatsächlich geht es um feinen, rötlichen Sahara-Staub, der von Nordafrika nach Europa geweht wird und den Regen rötlich färbt.Besonders am Sonntag geht dieser auch über Österreich nieder. Das bringt ordentlich Abkühlung und beendet den Frühsommer zunächst einmal. Doch nächste Woche geht es dann wieder wärmer weiter.Am Sonntag verstärkt sich Hoch Odelound damit kommt auch die Kaltluft an der Ostseite des Hochs nach Süden voran. Die Kaltfront reaktiviert sich wieder und zieht langsam über die Alpen hinweg. Dabei regnet es am Vormittag vor allem im Norden und Osten des Landes. Am Nachmittag verlagern sich die Regenschauer nach Südwesten. Trocken bleibt es nur in Vorarlberg und dem Tiroler Oberland.All zu viel Regen kommt aber nirgendwo zusammen, somit wird die vorherrschende Trockenheit kaum gelindert.Skandinavienhoch bringt TemperaturunterschiedeDie neue Woche ist dann geprägt durch Hoch ODELO, das über der Nordsee bzw. Skandinavien liegt. An dessen Ostflanke wird relativ kalte Luft nach Osteuropa transportiert und auch die Osthälfte von Österreich ist davon beeinflusst. Hier kühlt es deutlich ab und trotz viel Sonnenschein werden nicht mehr als 10 bis 16 Grad erreicht.In Westösterreich hingegen bleibt es recht warm mit Höchstwerte zwischen 18 und 23 Grad. Hier kommt die Luft an der Südflanke des Hochs mehr vom Mittelmeer her. Es bleibt aber überall trocken und sonnig, somit setzt sich die Trockenheit fort und die Waldbrandgefahr bleibt sehr hoch!