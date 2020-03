Diese Woche kommt noch einmal Schnee

Ab Dienstag ist Schnee wieder ein Thema in Österreich: Die Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter. Die Wetterprognose für die ganze Woche.

Derbeginnt im Süden und Osten bewölkt und stellenweise fallen noch Regentropfen. Im Tagesverlauf lockern die Wolken auf und zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Von Vorarlberg bis Kärnten verdichten sich die Wolken hingegen wieder und zum Abend hin setzt Regen ein. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht von 1.000 gegen 700 m ab.Ambleibt die Wolkendecke von der Früh weg geschlossen und es fällt verbreitet teils gewittrig durchsetzter Regen, oberhalb von 600 bis 1.000 m Schnee. Im Laufe des Tages werden die trockenen Stunden allmählich mehr, die Wolken bleiben aber auch am Nachmittag dicht. Der Wind frischt mäßig bis lebhaft aus Nord auf.Amstellt sich ein Mix aus Sonnenschein und Wolken ein, die in der ersten Tageshälfte etwas dichter ausfallen können. Besonders in den Morgenstunden können in Oberkärnten auch noch ein paar Schneeflocken fallen.Die genaue Wetterentwicklung für denist noch mit größeren Unsicherheiten behaftet. Aus heutiger Sicht zeigt sich vor allem im Süden, Südosten und Osten längere Zeit die Sonne, von Vorarlberg bis Oberösterreich ziehen dagegen vermehrt Wolken auf.Hier ist im Tagesverlauf auch zeitweise etwas Regen und oberhalb von 700 bis 900 m auch Schneefall zu erwarten. Bei mäßigem bis lebhaftem Nordwestwind klettern die Temperaturen auf 3 Grad in höheren Tälern der Nordalpen und 10 Grad in der Südsteiermark.