Die fünf Schnee-Fakten zum Wintereinbruch

Temperatursturz in Österreich: Eine Kaltfront bringt jetzt jede Menge Neuschnee. Am Montag könnten auch Schneeflocken in Wien fallen. Die Wetter-Infos hier!

1) Rote Unwetter-Warnung im Westen - wo genau gilt sie?

2) Wann kommt weiterer Schnee?

3) Wann kommt die weiße Pracht nach Wien?

4) Wie lange bleibt es so winterlich?

Woher kommt die Kaltfront?

Der Herbst neigt sich seinem Ende zu, mit einer positiven Abweichung von etwa 1,8 Grad wird er als viertwärmster in die Messgeschichte Österreichs eingehen. Doch pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember und damit auch zum ersten Adventswochenende ist es mit dem zu milden Wetter der letzten Tage erstmal vorbei.Denn ausgerechnet ein ehemaliger Tropensturm sorgt dafür, dass ab Freitag vorübergehend Kaltluft zu den Alpen geführt wird. Etwas Schnee ist besonders an der Alpennordseite zu erwarten, am Montagmorgen kann es auch in Wien für ein paar nasse Schneeflocken reichen. Ubimet-Meteorologe Steffen Dietz beantwortet hier die wichtigsten Schnee-Fragen:Die Warnungen rund um den Arlberg gelten nur für die höher gelegenen Ortschaften, bis Samstagvormittag fallen hier im roten Bereich rund 15 bis 25 cm. Gefährlich sind diese Mengen nicht, die Farbe rot wurde hier eher bzgl. der Mengen gewählt.Mit der Kaltfront sinkt die Schneefallgrenze entlang der Alpennordseite bis zum Samstagmorgen bis in einige Täler, Schnee akkumuliert aber nur oberhalb von etwa 600 bis 700 m. Am meisten fällt wie erwähnt am Arlberg, sonst sind es in den höher gelegenen Orten nur rund 5 bis 10 cm. Zu einem zweiten Ereignis kommt es in der Nacht auf Montag und am Montagvormittag, dann sind inneralpin wieder bis zu 10 cm Neuschnee möglich, aber auch im nördlichen Alpenvorland fällt etwas nasser Schnee dann bis in die Niederungen.In Wien sind am Montagmorgen vorübergehend nasse Schneeflocken bei rund +1 bis +2 Grad möglich, eine Schneedecke darf man sich nicht erwarten.Die Nacht auf Sonntag verläuft landesweit frostig, auch in Wien mit bis zu -2 Grad. Die kommende Woche bleibt in den Niederungen unter Hochdruckeinfluss mehrheitlich kalt mit Höchstwerten bis etwa +5 Grad, bei beständigem Hochnebel kann es lokal auch tagsüber frostig bleiben. Milder wird es ab Mittwoch wieder im Westen und Süden und hier besonders in mittleren Lagen und mit aufkommendem Südföhn.Die Kaltfront liegt jetzt noch über Deutschland und die Schneefallgrenze beginnt aktuell erst zu sinken. Erste Webcams in Vorarlberg zeigen sich schon zunehmend winterlich: