Sturm-Warnstufe Violett in der Steiermark

Sturm Bianca ist noch nicht ausgestanden: Auch am Freitag wüten weiter Orkanböen, bevor es zu einer Beruhigung kommt. Auch bis in die Täler gibt es zudem Schnee.

Der Freitag bringt vom Arlberg bis zum Alpenostrand kräftigen Schneefall, aber auch sonst ziehen an der Alpennordseite Schneeschauer durch. Die Schneefallgrenze pendelt zwischen den tiefen Lagen und etwa 400 Meter. Tagsüber setzt sich von Westen her die Sonne durch, bevor am Abend wieder Wolken aufziehen. Im äußersten Süden dominiert der Sonnenschein. In der Osthälfte weht bis in den Nachmittag hinein noch stürmischer Nordwestwind, die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 12 Grad.Am Vormittag herrschte die höchste Sturm-Warnstufe Violett im steirischen Bezirk Liezen, die zweithöchste Warnstufe Rot galt für die übrige Steiermark, Salzburg, Ober- und Niederösterreich. Am Samstag klingt der Sturm dann ab, es überwiegen die Wolken und in der Früh fällt nördlich der Alpen ein wenig Regen. Dabei kann es in Teilen Ober- und Niederösterreichs glatt werden.Tagsüber bleibt es meist trocken und zwischendurch kommt die Sonne zum Vorschein, vor allem von Unterkärnten bis ins Marchfeld. Dazu frischt im Westen kräftiger bis stürmischer Südföhn, am Alpenostrand lebhafter bis kräftiger Südwind auf. Am Abend geht der Föhn zu Ende und aus Westen setzt Regen, oberhalb von etwa 1.000 Metern Schneefall ein. Maximal 5 bis 16 Grad.Der Sonntag beginnt meist trüb, in den Zentralalpen sowie südlich davon fällt etwas Regen, oberhalb von 700 bis 1.000 Metern mischt sich Schnee dazu. Im Südosten bleibt es den Tag über meist dicht bewölkt und nass. Im Norden fällt nur kurzzeitig etwas Regen, von Westen her lockert es im Tagesverlauf allmählich auf. Der Wind spielt keine große Rolle, die Temperaturen erreichen 1 bis 12 Grad.Am Montag halten sich landesweit viele dichte Wolken, im Nordosten sind sonnige Auflockerungen mit dabei. Dort bleibt es nach aktuellem Stand meist trocken, am Alpenhauptkamm sowie südlich davon fällt etwas Regen. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1.100 Meter und sinkt zum Abend auf rund 1.000 Meter. Am Alpenostrand weht der Wind lebhaft aus Süd, die Luft erwärmt sich auf 4 bis 14 Grad.