Erneut Warnstufe Rot in Österreich wegen Sturmtief

Am heutigen Donnerstag erreichen die Ausläufer des nächsten Sturmtiefs Österreich als schweres Unwetter. Im Alpenraum werden heftige Böen und Schneefälle erwartet.

Wettervideo für 25. Februar 2020

In der Früh liegt der Alpenraum noch unter dem sonnigen Einfluss eines Zwischenhochs, doch von Frankreich her nähert sich bereits das nächste Sturmtief. Sein Name lautet dieses Mal "Bianca". Es bringt Schnee und orkanartige Böen nach Österreich. Die Prognose im Detail:Von Westen her verdichten sich zunehmend die Wolken und am Nachmittag setzt in Vorarlberg und Tirol Regen oder Schneefall ein. Entlang des Hauptkamms der Alpen muss mit teils massivem Niederschlag gerechnet werden. Die Schneefallgrenze sinkt am Abend auf 800 bis 500 Meter ab.Wegen der zu erwartenden Schneemassen wurden ebenfalls von Vorarlberg bis in die Ötscherregion Unwetterwarnungen ausgegeben. Höchste Warnstufe gilt am Arlberg und am Dachstein. Gerade auf letzterem ist besondere Vorsicht geboten, hier kommt später noch Sturm hinzu.Am Abend lebt dann zuerst am Bodensee, im Bregenzerwald und im Außerfern stürmischer Westwind auf, in exponierten Lagen gibt es auch orkanartige Böen!In weiterer Folge kommt das Sturmfeld ostwärts voran, somit muss in der Nacht besonders entlang der Nordalpen mit orkanartigen Böen gerechnet werden. Entlang der Alpennordseite und in beinahe ganz Oberösterreich wurden von der Österreichischen Unwetterzentrale UWZ für die Nachtstunden rote Unwetterwarnungen ausgegeben. Das bedeutet, dass in den betroffenen Bezirken Windspitzen über 100 km/h möglich sind.Die Schneefallgrenze sinkt bis in die Morgenstunden rasch bis in die Täler und bei teils stürmischem Wind schneit es in den Nordalpen zeitweise kräftig.